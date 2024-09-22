ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم الأحد 22-9-2024

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، حيث رفعت البنوك العاملة في مصر أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد في منتصف التعاملات، من 3 إلى 5 قروش.

يأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف اقتصادية معقدة تتأثر بالعديد من العوامل، مثل التضخم العالمي، والسياسات النقدية، وأيضًا الطلب المحلي على العملة الأجنبية. تترقب الأسواق أي مؤشرات قد توضح اتجاه الأسعار في الأيام المقبلة، مما يعكس أهمية متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب.

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة عن سعر الدولار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى منتصف تعاملات اليوم

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

- وفي البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار إلى 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

- ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الاحد 22 سبتمبر 2024على مستوى جميع البنوك العاملة في مصر.

- وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

- سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع

- سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري سجل 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع .

سعر الدولار االيوم الأحد 22 سبتمبر 2024

- وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

- وبلع سعر صرف الدولار الان في بنك قناة السويس 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك مصر

- سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

- سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي سجل 48.47 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع .

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع .

- سعر الدولار في كريدي أجريكول سجل 48.47 جنيه للشراء و 48.57 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي سجل 48.54 جنيه للشراء و48.64 جنيه للبيع .

- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.52 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه الآن فى منتصف تعاملات اليوم الأحد

- سعر الدولار في بنك البركة سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع .

- سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

- سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد سجل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

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