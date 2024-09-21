سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-9-2024 مقابل الجنيه والدولار والريال السعودي

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-9-2024، داخل البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجني المصر في بنك مصر نحو 158.62 جنيه للشراء، كما لم يطرأةعلى سعر الدينار الكويتي أى تغييرات في السوق السوداء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه

يتغيرسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق المصرفية الرسمية، وفقا لمتطلبات العرض والطلب، ويعتبر سعر الدينار الكويتي من أكثر العملات العربية التي يهتم المصريين بمتابعتها لحظة بلحظة للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

ومن جانبه يقدم" الموجز"، خدمة نشر أخبار أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بشكل عام والدينار الكويتي بشكل خاص، على مدار اليوم، حيث يتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 158.62 جنيه للشراء، و159.35للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي داخل البنوك نحو 12.33 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي اليوم

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي داخل البنوك، حوالي 3.29 دولار خلال تعاملات اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي، في بنك القاهرة إلى 157.97 جنيه للشراء، و158.95 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري



استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، عند 159.05 جنيه للشراء، و159.48 للبيع.

سعر الدينار في المصرف المتحد اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد، عند 146.96 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 166.91 جنيه للشراء، و152.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، إلى 150.24 جنيه للشراء، و159.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



وصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 158.27 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سجل سعر الدينار الكويتي، في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 154.06 جنيه للشراء و159.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.77 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مستوى 158.92 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

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