تحديث يومي.. سعر الدولار اليوم الاثنين 23-9-2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين 23 سبتمبر 2024، في بداية التعاملات المصرفية بعد انتهاء العطلة الأسبوعية. وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار الدولار في مختلف البنوك وفقًا للبيانات المعلنة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدولار اليوم في البنوك

في المصرف العربى الدولى 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك سايب 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري العربي 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك الإستثمار العربي 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في بنك أجريكول 48.49 جنيه للشراء، و 48.39 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري 48.497 جنيه للشراء، و 48.361 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك مصر 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في بنك البركة 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى الكويتى 48.52 جنيه للشراء، و 48.42 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى اليونانى 48.52 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية 48.52 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.52 جنيه للشراء، و 48.44 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي 48.47 جنيه للشراء، و 48.37 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك الأهلى القطرى 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

في البنك المصرى الخليجى 48.48 جنيه للشراء، و 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي: استقر سعر الدولار عند 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر: سجل الدولار نفس السعر، 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي (CIB): استقر سعر الدولار عند 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل الدولار 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 48.72 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع، حيث لا يزال يُراقب من قبل المتعاملين.

سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى

اليورو: استقر عند مستوى 1.1123 دولار، قريبًا من أعلى مستوياته هذا العام عند 1.1201 دولار.

الين الياباني: ارتفع إلى 140، قبل أن يتراجع إلى 140.77 مع عودة التداول في الأسواق اليابانية.

احتمالات خفض أسعار الفائدة

تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67%، مقارنةً بـ30% قبل أسبوع، وذلك بعد توقعات بمزيد من التيسير النقدي.

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