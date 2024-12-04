سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك في مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم

أعلن سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 52.26 جنيهًا وللبيع 52.41 جنيهًا.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.09 جنيهًا للشراء و52.41 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك HSBC اليوم

شهد سعر اليورو اليوم في بنك HSBC استقرارًا عند 52.09 جنيهًا للشراء و52.41 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك SAIB اليوم

أعلن سعر اليورو اليوم في بنك SAIB للشراء 52.09 جنيهًا وللبيع 52.43 جنيهًا.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 52.08 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم

شهد سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول ارتفاعًا ليصل إلى 52.08 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 52.08 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 52.08 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 52.08 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم

شهد سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 52.07 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 52.06 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

شهد سعر اليورو اليوم في بنك مصر استقرارًا عند 52.06 جنيهًا للشراء و52.38 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ليصل إلى 52.06 جنيهًا للشراء و52.40 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي اليوم

أعلن سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 52.06 جنيهًا وللبيع 52.40 جنيهًا.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي اليوم

شهد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي انخفاضًا ليصل إلى 51.92 جنيهًا للشراء و52.37 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 51.80 جنيهًا للشراء و52.40 جنيهًا للبيع.

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سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم السبت