سعر اليورو اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم حالة من التفاوت الطفيف بين البنوك العاملة في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, متراوحًا ما بين 52.2091 جنيه للشراء في المصرف المتحد، وصولاً إلى 52.9134 جنيه للشراء في بنك CIB.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 52.6117 جنيه وللبيع 52.7634 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 52.5135 جنيه وللبيع 52.7933 جنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس للشراء 52.503 جنيه وللبيع 52.7933 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك CIB اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في بنك CIB للشراء 52.503 جنيه وللبيع 52.9134 جنيه.

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 52.503 جنيه وللبيع 52.7933 جنيه.

سعر اليورو في كريدي أجريكول اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول للشراء 52.4925 جنيه وللبيع 52.7827 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك HSBC اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في بنك HSBC للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.92 جنيه.

سعر اليورو في بنك SAIB اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.78 جنيه.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 52.49 جنيه وللبيع 52.89 جنيه.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 52.4819 جنيه وللبيع 52.7722 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 52.4725 جنيه وللبيع 52.8928 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر للشراء 52.4714 جنيه وللبيع 52.9668 جنيه.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 52.4714 جنيه وللبيع 52.8717 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 52.4714 جنيه وللبيع 52.9768 جنيه.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 52.4714 جنيه وللبيع 52.8717 جنيه.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 52.4565 جنيه وللبيع 52.7766 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي اليوم

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 52.3371 جنيه وللبيع 52.8425 جنيه.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 52.2184 جنيه وللبيع 52.6829 جنيه.

سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم

حقق سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد للشراء 52.2091 جنيه وللبيع 52.7616 جنيه.

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ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي بختام اليوم الثلاثاء