سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر بالبنوك والسوق الموازية

سعر الدينار الكويتي.. يشغل بال الكثير من المصريين، سواء المقيمين على أرض الوطن أو المغتربين في الكويت، معرفة آخر تحديثات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

فمع التغيرات المستمرة في أسعار الصرف، يبحث الكثيرون عن معلومات دقيقة وموثوقة تساعدهم في تحويل أموالهم بين البلدين بكل سهولة ويسر.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يقدم لكم موقع الموجز، آخر تحديث لسعر الصرف اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، مع عرض تفصيلي لأحدث أسعار الشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر اليوم في البنك المركزى المصري للشراء 158.782 جنيه وللبيع 158.222 جنيه مصري.

سعر اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 158.695 جنيه وللبيع 157.644 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك مصر للشراء 159.285 جنيه وللبيع 158.459 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك القاهرة للشراء 159.744 جنيه وللبيع 158.99 جنيه مصري.

سعر اليوم في مصرف ابو ظبى للشراء 159.482 جنيه وللبيع 154.159 جنيه مصري.

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي للشراء 158.695 جنيه وللبيع 152.375 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 158.663 جنيه وللبيع 152.145 جنيه مصري.

سعر اليوم في البنك الأهلى القطرى للشراء 158.695 جنيه وللبيع 150.244 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك أجريكول للشراء 159.493 جنيه وللبيع 157.383 جنيه مصري.

سعر اليوم في البنك المصرى الخليجى للشراء 158.883 جنيه وللبيع 149.761 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 159.06 جنيه وللبيع 149.44 جنيه مصري.

سعر اليوم في المصرف المتحد للشراء 158.663 جنيه وللبيع 146.364 جنيه مصري..

سعر اليوم في المصرف العربي للشراء 158.663 جنيه وللبيع 158.138 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك سايب للشراء 158.66 جنيه وللبيع 158.14 جنيه مصري.

سعر اليوم في بنك الإستثمار العربي للشراء 160.318 جنيه وللبيع 150.562 جنيه مصري.

سعر اليوم في البنك الأهلى الكويتى للشراء 158.517 جنيه وللبيع 152.869 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم بقيمة 159.16 جنيه وللبيع بقيمة تصل الي 157.55 جنيه مصري.

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