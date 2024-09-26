تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-9-2024 .. طالع ولا نازل

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-9-2024، مقابل الجنيه، داخل الأسواق المصرفية، حيث سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 195 جنيه،، ويتقارب سعر الدينار الكويتي داخل البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك

يتصدر سعر الدينار الكويتي محركات البحث على جوجل، حيث يهتم عدد كبير من العاملين بدولة الكويت وذويهم، بالاطلاع على أسعاره أول بأول.

ويتغير سعر الدينار الكويتي وفقا لآليات العرض والطلب، وتلقت البنوك وشركات الصرافة العديد من تحويلات العاملين بالخارج وخاصة دولة الكويت، بعد نجاح الحكومة في السيطرة على السوق السوداء وكبح جماحها، ولم يعد هناك فارق في أسعار صرف العملات بين الأسواق الرسمية والموازية كما كان في السابق.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

يأتي الدينار الكويتي في مقدمة العملات التي يحرص “ الموجز”، على نشر أسعارها، وفقا لتحديثات البنوك التي تعلن عنها خلال تعاملاتها الصباحية والمسائية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-9-2024، الأرقام التالية:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 26-9-2024، نحو 157.7 جنيه جنيه للشراء، 159 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي

وطرح البنك العربي الأفريقي سعر الدينار الكويتي بـ 155 جنيه جنيه للشراء، 161 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 157.8 جنيه جنيه للشراء، 158.8 جنيه للبيع.

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