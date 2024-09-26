سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-9-2024 في مصر.. شوف وصل كام

شهد سعر الدينار الكويتي حاله من التابين في عدد من البنوك، وذلك بعدما شهد استقرار خلال الفترة الماضية أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم، وذلك ضمن إطار خدماتها اليومية، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

سعر الدينار في البنك المركزي مقابل نظيره المحلي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الخميس الموافق 26-9-2024 في البنك المركزي المصري، عند 158.80 جنيه للشراء، و159.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، بنهاية التعاملات في بنك الإسكندرية، مستوى 153.34 جنيه للشراء، و160.01 للبيع.

سعر الدينار في المصرف المتحد مقابل نظيره المحلي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في المصرف المتحد، عند 146.96 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار في البنك المصري الخليجي مقابل نظيره المحلي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في البنك المصري الخليجي، عند 159.65 جنيه للشراء، و150.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، في نهاية التعاملات، في المصرف العربي الدولي، عند مستوى 159.29 جنيه للشراء، و159.74 للبيع.

سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل نظيره المحلي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 166.77 جنيه للشراء، 152.09 للبيع.

سعر صرف الدينار في بنك مصر اليوم

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في بنك مصر، إلى 158.59 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في البنك المصري لتنمية الصادرات، 152.62 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في البنك الأهلي الكويتي، عند 150.20 جنيه للشراء، و159.82 للبيع.

سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول مقابل نظيره المحلي

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في بنك كريدي أجريكول ، عند 158.10 جنيه للشراء، و160.22 للبيع.

سعر الدينار في بنك التنمية الصناعية مقابل نظيره المحلي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم، في بنك التنمية الصناعية، عند 152.03 جنيه للشراء، و159.91 للبيع.

اقرأ أيضًا

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. الجنيه يضرب من جديد؟

تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-9-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك