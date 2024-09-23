تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 23-9-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-9-2024، مقابل الجنيه المصري، خلال التداولات داخل البنوك وشركات الصرافة، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 158.31 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي، مقابل الريال السعودي حوالي اليوم 12٫33 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

يتغير سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لأليات العرض والطلب، وذلك تنفيذا لقرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام جميع العملات سواء العربية أو الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

يتابع العديد من المتعاملين مع سوق الصرافة المصرية، حركة سعر الريال السعودي بشكل مستمر، كما يهتمون بالبحث عن المستجدات التي تطرأ عليه أول بأول، ولأن الأمر بات مهما، يحرص “ الموجز ”، على تقديم خدمة نشر أسعار الدينار الكويتي وفقا للأسعار التي كشفت عنها شاشات البنوك، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي



وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، اليوم 12٫33 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي



وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 158.84جنيه للشراء، مقابل 159.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك الأهلي المصري 158.31 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر



وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 158.63 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك القاهرة 158.60 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار في الكويتي في مصرف أبو ظبي



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في مصرف أبوظبي نحو ، 154.12 جنيه للشراء، مقابل 159.83جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك cib



وصل سعر الدينار الكويتي في بنك cib إلى 153.03 جنيه للشراء، وللبيع 159.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند 152.62 جنيه للشراء، 159.66 للبيع.





سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مستوى 159.01 جنيه للشراء، 159.50 للبيع.

سعر الدينار في المصرف المتحد مقابل نظيره المحلي



بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم في المصرف المتحد، عند 146.96 جنيه للشراء، 159.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه



سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 152.80 جنيه للشراء، 159.40 للبيع.

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