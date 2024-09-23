سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. اعرف وصل كام ؟

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. يشغل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا لدى الكثيرين، سواء كانوا مسافرين، أو مغتربين، أو مهتمين بالاستثمار في العملات.

ويتأثر سعر الصرف بين العملتين بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعله يتغير باستمرار.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، حيث تواصل أسعار الدينار الكويتي الأستقرار داخل البنوك اليوم الإثنين 23-9-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، إذ سجل في البنك المركزي 158.84 جنيه للشراء، وللبيع 159.34 جنيه، وفقًا لآخر تحديث في مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك الأهلي المصري 158.31 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 158.63 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك القاهرة 158.60 جنيه للشراء، مقابل 159.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار في الكويتي في مصرف أبو ظبي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في مصرف أبوظبي154.12 جنيه للشراء، مقابل 159.83جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 158.84جنيه للشراء، مقابل 159.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك cib

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك cib إلى 153.03 جنيه للشراء، وللبيع 159.43 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، مستوى 159.01 جنيه للشراء، 159.50 للبيع.

سعر الدينار في المصرف المتحد مقابل نظيره المحلي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم في المصرف المتحد، عند 146.96 جنيه للشراء، 159.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 152.80 جنيه للشراء، 159.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات، عند 152.62 جنيه للشراء، 159.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، اليوم 12٫33 ريال سعودي.

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