‎سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22-9-2024 في مصر مقابل الجنيه والريال السعودي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، في جميع البنوك المصرية. حيث سجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري 158.28 جنيه للشراء و159.36 جنيه للبيع.

ويقدم لكم الموجز، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

بلغ ‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 158.63 جنيه للشراء و159.36 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية، وصل السعر إلى 152.76 جنيه للشراء و159.43 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي اليوم

أما في بنك القاهرة، فقد سجل سعر الدينار 157.98 جنيه للشراء و158.96 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار 154.05 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

وصل ‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي إلى 150.25 جنيه للشراء و159.85 جنيه للبيع. كما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 166.90 جنيه للشراء و152.21 جنيه للبيع، بينما في المصرف العربي الدولي، بلغ 158.93 جنيه للشراء و159.36 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي 146.95 جنيه للشراء و159.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم نحو 159.32 جنيه للشراء، و157.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي بحوالي 12.31 ريال سعودي.

ارتفع الدينار مقابل 8 عملات عربية وأجنبية في مقدمتها الين الياباني بـ0.47% عن مستوى الخميس الماضي، وعلى الجانب الآخر، تراجع الدينار أمام اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% و0.88% على التوالي:

‎سعر الدينار الكويتي اليوم

اقرأ أيضا:

‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 15-9-2024 مقابل الجنيه والريال السعودي

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024