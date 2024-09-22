استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22-9-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 158.13 جنيه للشراء و159.26 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 152.64 جنيه للشراء و159.26 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 158.84 جنيه للشراء، و159.34 جنيه للبيع.

يقدم لكم الموجز، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصري



استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، عند 159.05 جنيه للشراء، و159.48 للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 22-9-2024.. ثابت طوال اليوم



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

158.13 جنيه للشراء.

159.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.51 جنيه للشراء.

159.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.64 جنيه للشراء.

159.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.84 جنيه للشراء.

159.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.10 جنيه للشراء.

159.49 جنيه للبيع.

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