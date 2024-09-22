تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 22-9-2024

سعر النحاس والمعادن.. يعتبر سعر النحاس والمعادن من المؤشرات الأساسية التي يقوم عليها العديد من الصناعات، منها البناء والتشييد والتكنولوجيا والطاقة، لذا تنشر جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 22-9-2024، وفقًا لبورصة المعادن اليوم.

سعر النحاس في بورصة المعادن

شهد سعر النحاس في بورصة المعادن تقلبات ملحوظة، وجاءت الأسعار كالتالي:

السعر الحالي للنحاس: نحو 4.3430 دولارًا للطن.

سعر الإغلاق الأخير للنحاس: 4.3430 دولارًا.

أعلى مستوى للنحاس: 4.3870 دولارًا للطن.

أدنى سعر للنحاس: 4.3185 دولارًا.

أسعار النحاس في السوق المصري

تبايت أسعار النحاس اليوم الأحد 22-9-2024 في السوق المصري, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس

سعر الكيلو جرام من النحاس: تراوح بين 280 و297 جنيهًا.

سعر الطن من النحاس: بلغ نحو 297 ألف جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة: استقر عند 160 ألف جنيه.

سعر النحاس الأصفر: سجل 105 آلاف جنيه للطن.

سعر الكيلو جرام من النحاس الأصفر: ثبت عند 299 جنيهًا.

أسعار النحاس الخردة

تفاوتت أسعار النحاس الخردة بناءً على نقائه وجودته، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس

سعر الكيلو جرام من خردة النحاس: تراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر النحاس الأصفر: بين 280 و300 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

أسعار خردة النحاس الأحمر: تراوحت بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

سعر النحاس النقي: استقر بين 330 و400 جنيه للكيلو.

سعر النحاس المخلوط: استقر بين 280 و300 جنيه للكيلو.

أسعار المعادن اليوم

أسعار الحديد

ارتفعت أسعار الحديد اليوم في البورصة والأسواق المحلية، وجاءت الأسعاركالتالي:

سعر طن حديد عز: 42236 جنيهًا.

سعر طن الحديد الاستثماري: 40916 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي: 38500 جنيه.

سعر طن حديد السويس: 38000 جنيه.

سعر طن حديد ستيل: 38500 جنيه.

سعر طن حديد العشري: 37500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي: 39000 جنيه.

أسعار المعادن الأخرى

شهدت المعادن الأخرى استقرارًا نسبيًا، وسجلت الأسعار كالتالي:

الألومنيوم: 2,490.00 دولارًا.

البلاتين: 980.10 دولارًا.

الذهب: 2,647.10 دولارًا.

الفضة: 31.495 دولارًا.

الرصاص: 2,046.00 دولارًا.

القصدير: 31,823.00 دولارًا.

دولارًا. النيكل: 16,482.00 دولارًا.

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