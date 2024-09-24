سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. الجنيه يضرب من جديد؟

يعد الدينار الكويتي من العملات القوية في المنطقة، وتتابع أسعاره في مصر باهتمام كبير من قبل العديد من الفئات، سواء كانوا مسافرين، أو مستثمرين، أو مغتربين.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

يقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، حيث يهتم المستثمرون بسعر الصرف لاتخاذ قرارات استثمارية في الأسواق الكويتية أو المصرية.



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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

- بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة نحو 157.98 جنيه للشراء، و158.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 158.63 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 158.28 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.76 جنيه للشراء، و159.433 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 154.05 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو 150.25 جنيه للشراء، و159.85 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

- بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 146.95 جنيه للشراء، و159.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 166.90 جنيه للشراء، و152.212 للبيع

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

- بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي نحو 158.93 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع.

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