العملات العربية.. سعر الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر الريال القطري اليوم.. شهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، 25 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال القطري في البنوك المصرية

يتساءل الكثيرون عن سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري اليوم, وترصد جريدة “الموجز” سعر الريال القطري بمختلف البنوك اليوم الأربعاء 25-9-2024.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 13.29 جنيه للشراء و 13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري

حدد سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 12.30 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سعر الريال القطري في بنك مصر

سجل الريال القطري في بنك مصر نحو 12.41 جنيه للشراء و 13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك العربي الإفريقي الدولي

بلغ سعر الريال القطري في البنك العربي الإفريقي الدولي 12.41 جنيه للشراء و 13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني

استقر سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني عند 12.41 جنيه للشراء و 13.34 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال القطري في البنك التجاري الدولي 12.41 جنيه للشراء و 13.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

شهدت العملات العربية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024, حالة من الاستقرار النسبي, وجاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 12.93 جنيه للشراء و 12.99 جنيه للبيع، بينما حقق سعره في بنك مصر نفس النسبة.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 12.94 جنيه للشراء و 12.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ نفس السعر.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

ناهز سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي وبنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي عند 158.79 جنيه للشراء و 159.84 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نحو 159.13 جنيه للشراء و 159.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 153.18 جنيه للشراء و 159.84 جنيه للبيع.

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