تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-9-2024 داخل البنوك والسوق السوداء

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-9-2024، داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة، وسجل يعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري نحو 158.28 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي داخل السوق السوداء حوالي 159.48 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

يعتبر الدينار الكويتي من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يستطيع الصمود ولا يرضى بالرضوخ أمام العملات المختلفة، سواء العربية أ الأجنبية، ويتصدر سعر الدينار الكويتي محركات البحث، حيث يهتم قطاع كبير من المستثمرين والمواطنين اللذين يعملون داخل دولة الكويت الشقيقة بمتابعة بورصة أسعار الدينار الكويتي لحظة بلحظة.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك

كما تأتي العملة الكويتية في مقدمة العملات التي يحرص “ الموجز ”، على نشر تحديثها وفقا للنشرات التي تعلن عنها يوميا، والتي سجلت الأرقام التالية:

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، نحو 12.31 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل السوق السوداء



بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، في السوق السوداء، حوالي 159.48 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري



- بلغ سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري نحو 158.28 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك القاهرة



- بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة نحو 157.98 جنيه للشراء، و158.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر



- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 158.63 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



- بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي نحو 158.93 جنيه للشراء، و159.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو 150.25 جنيه للشراء، و159.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد



- بلغ سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 146.95 جنيه للشراء، و159.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 166.90 جنيه للشراء، و152.212 للبيع

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 154.05 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية



- بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.76 جنيه للشراء، و159.433 جنيه للبيع.

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