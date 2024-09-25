سعر الدينار الكويتي اليوم 25-9-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم.. تواصل هذه الكلمات تصدر محرك البحث العالمي من قبل المواطنين المقيمين داخل دولة الكويت أو المصرين المغتربين، وذلك لمعرفة سعر الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ويقدم لكم موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، وذلك في إطار خدماتها اليومية لكل ما يهم القراء.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

وصل ‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 158.63 جنيه للشراء و159.36 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار 154.05 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي اليوم

أما في بنك القاهرة، فقد سجل سعر الدينار 157.98 جنيه للشراء و158.96 جنيه للبيع.

بينما في بنك الإسكندرية، وصل السعر إلى 152.76 جنيه للشراء و159.43 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

كما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 166.90 جنيه للشراء و152.21 جنيه للبيع.

وصل ‎سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي إلى 150.25 جنيه للشراء و159.85 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي، بلغ 158.93 جنيه للشراء و159.36 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي 146.95 جنيه للشراء و159.41 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره المحلي، اليوم الأربعاء، في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 167.12 جنيه للشراء، 152.41 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية مستوى 153.18 جنيه للشراء، 159.74 للبيع

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سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 159.32 جنيه للشراء، و157.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي حوالي 12.31 ريال سعودي.

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