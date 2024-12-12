سعر اليورو اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 في بنوك مصر

سعر اليورو اليوم.. يعد متابعة أسعار العملات وعلى رأسهم سعر اليورو من الأمور المهمة التي تهم الجميع، سواء كانوا مستثمرين، تجارًا، أو حتى أفرادًا يبحثون عن أفضل الفرص لتحويل العملات.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 53.1459 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.2941 جنيه.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 53.0903 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4433 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

حدد سعر اليورو اليوم في بنك SAIB للشراء 53.08 جنيه، وسجل سعر البيع 53.44 جنيه.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول للشراء 53.0798 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4433 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

حدد سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس للشراء 53.0798 جنيه، وسجل سعر البيع 53.4433 جنيه.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 53.0693 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4327 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

حدد سعر اليورو اليوم في بنك CIB للشراء 53.0693 جنيه، وسجل سعر البيع 53.4429 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 53.0595 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4534 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 53.0588 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4222 جنيه.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

حدد سعر اليورو اليوم في بنك مصر للشراء 53.0588 جنيه، وسجل سعر البيع 53.4222 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 53.0588 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4222 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 53.0588 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4222 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حدد سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 53.05 جنيه، وسجل سعر البيع 53.42 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 53.0493 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.4327 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حدد سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 53.0429 جنيه، وسجل سعر البيع 53.4011 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 53.0324 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.3906 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 52.8583 جنيه، وبلغ سعر البيع 53.3221 جنيه.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

حدد سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد للشراء 52.7935 جنيه، وسجل سعر البيع 53.4222 جنيه.

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