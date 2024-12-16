سعر اليورو اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بمستويات أمس الأحد.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, حسبما جاء في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

53.05 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

53.2762 جنيه للشراء.

53.4279 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

53.2012 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

53.2012 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

53.1798 جنيه للشراء.

53.6514 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB

53.0646 جنيه للشراء.

53.5251 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

53.0541 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

53.0541 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

53.0541 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

53.0541 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

53.05 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

53.05 جنيه للشراء.

53.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

53.0439 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

53.0439 جنيه للشراء.

53.5247 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

53.0439 جنيه للشراء.

53.5247 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

53.0341 جنيه للشراء.

53.5145 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

53.0105 جنيه للشراء.

53.5777 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

52.7784 جنيه للشراء.

53.504 جنيه للبيع.

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