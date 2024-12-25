اطلع على سعر اليورو اليوم الخميس 26-12-2024 في البنوك

سعر اليورو اليوم.. تفاوت سعر اليورو اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية مسجلًا في البنك المركزي المصري نحو 52.94 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 53.10 جنيه.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

52.94 جنيه للشراء.

53.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

52.91 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

52.90 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

52.90 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

52.90 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

52.90 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

52.88 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

52.88 جنيه للشراء.

53.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

52.88 جنيه للشراء.

53.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

52.88 جنيه للشراء.

53.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

52.87 جنيه للشراء.

53.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

52.87 جنيه للشراء.

53.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

52.87 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

52.87 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

52.87 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

52.84 جنيه للشراء.

53.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

52.82 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

52.79 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

52.64 جنيه للشراء.

53.06 جنيه للبيع.

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