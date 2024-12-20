تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة 20-12-2024 في البنوك

سعر اليورو اليوم في البنوك.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من التباين الطفيف بين مختلف البنوك.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.89 جنيهًا للشراء و53.04 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة نحو 53.29 جنيهًا للشراء و53.52 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.60 جنيهًا للشراء و53.08 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 52.62 جنيهًا للشراء و53.10 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 52.61 جنيهًا للشراء و53.11 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي نحو 52.61 جنيهًا للشراء و53.10 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سجل سعر اليورو في بنك SAIB نحو 52.64 جنيهًا للشراء و53.12 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغ سعر اليورو في بنك CIB نحو 52.63 جنيهًا للشراء و53.12 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.62 جنيهًا للشراء و53.10 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 52.65 جنيهًا للشراء و53.13 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.66 جنيهًا للشراء و53.13 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 52.65 جنيهًا للشراء و53.13 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB نحو 52.63 جنيهًا للشراء و53.11 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي نحو 52.63 جنيهًا للشراء و53.11 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB نحو 52.63 جنيهًا للشراء و53.53 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 52.36 جنيهًا للشراء و53.10 جنيهًا للبيع.

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‎سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2024 مقابل الجنيه المصري