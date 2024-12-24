سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2412-2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بتعاملات أمس.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 53.0319 جنيه للشراء، و53.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 53.0255 جنيه للشراء، و53.3948 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر إلى 53.0239 جنيه للشراء، و53.3322 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حدد بنك فيصل الإسلامي سعر اليورو عند 53.01 جنيه للشراء، و53.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 53.01 جنيه للشراء، و53.4053 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل بنك الكويت الوطني سعر اليورو عند 53.01 جنيه للشراء، و53.4053 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

حدد بنك SAIB سعر اليورو عند 53.01 جنيه للشراء، و53.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.01 جنيه للشراء، و53.3948 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى 52.9998 جنيه للشراء، و53.4053 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

حدد بنك قناة السويس سعر اليورو عند 52.9998 جنيه للشراء، و53.4053 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل بنك الاستثمار العربي سعر اليورو عند 52.9998 جنيه للشراء، و53.4053 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 52.9996 جنيه للشراء، و53.3948 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وصل سعر اليورو في بنك CIB إلى 52.9996 جنيه للشراء، و53.4102 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة سعر اليورو عند 52.9996 جنيه للشراء، و53.3948 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 52.9896 جنيه للشراء، و53.4206 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي إلى 52.9894 جنيه للشراء، و53.3948 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند 52.979 جنيه للشراء، و53.3844 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 52.8935 جنيه للشراء، و53.3948 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد سعر اليورو عند 52.7449 جنيه للشراء، و53.4053 جنيه للبيع.

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