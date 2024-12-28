كم سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار .. وصلت لكام بختام التعاملات

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار.. شهد سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار استقرارًا نسبيًا في بداية التعاملات العالمية، وسط ترقب الأسواق لتطورات اقتصادية وسياسية مؤثرة.

ويُعتبر الذهب من أبرز الأصول التي تحظى باهتمام المستثمرين حول العالم، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية.

وسيطر التراجع الطفيف على أسعار الذهب اليوم مع استقرار التداولات في أعقاب عطلة الأعياد، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار 2617.40 دولارًا أمريكيًا، متراجعةً بمقدار 12.18 دولارًا، أي ما يعادل 0.46%، ونرصد لكم في التقرير التالي عبر الموجز تحركات أسعار الذهب اليوم.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت أونصة الذهب 2617.40 دولارًا أميركيًا، متراجعة بنسبة 0.46%، جاء هذا التراجع في ظل تباين بيانات سوق العمل الأمريكية، حيث ارتفعت الطلبات المستمرة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، مما يشير إلى صعوبة في إيجاد فرص العمل.

تباين بيانات سوق العمل الأمريكي

في الوقت نفسه، انخفضت الطلبات الأولية للإعانات بشكل طفيف، مما أدى إلى حالة من الغموض حول السياسات النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.ت

وبدوره، أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تباطؤ سوق العمل ليس مدعاة للقلق حاليًا، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد يقلل من عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة في عام 2025، وتأتي هذه التصريحات مع استمرار التركيز على تحقيق المزيد من التقدم في خفض معدلات التضخم، وهو عامل محوري في تحديد اتجاه أسعار الذهب، الذي يتأثر سلبًا بارتفاع الفائدة.

أداء الذهب في 2024

ورغم التراجع الأخير، يُعد الذهب من أبرز الأصول التي حققت مكاسب قوية خلال عام 2024، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 28% منذ بداية العام. ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:

السياسات النقدية التيسيرية.

زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية حول العالم.

يتوقع أن تظل أسعار الذهب تحت الأضواء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية التي قد تؤثر على توجهات المستثمرين. ويظل المعدن الأصفر خيارًا استثماريًا رئيسيًا في أوقات عدم اليقين.

أسعار سبائك الذهب في مصر

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: بلغ سعرها 21,670.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: سعرها 43,340.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا: بلغ سعرها 216,700.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: سعرها 433,400.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: يتم تداولها بسعر 4,304,000.00 جنيه مصري.

سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24: سعرها 2,152,500.00 جنيه مصري.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

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