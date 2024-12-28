أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت وعبار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، بعد سلسلة من التقلبات خلال الأيام الماضية، ويعد الذهب من المعادن النفيسة التي تحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، نظرًا لقيمته الاقتصادية واستخداماته المتعددة.

وتبين الموجز اسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24: يتراوح بين 4266 جنيهًا للشراء و4253 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: يتراوح بين 3733 جنيهًا للشراء، و3723 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: يتراوح بين 3200 جنيهًا للشراء و3191 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14: حوالي 2489 جنيهًا للشراء و2481 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، حوالي 29,920 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب

تختلف أسعار سبائك الذهب بناءً على الوزن والمصنعية المضافة. وفيما يلي بعض الأسعار التقريبية:

سبيكة ذهب وزن 1 جرام: حوالي 4,438 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: حوالي 10,907 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: حوالي 21,815 جنيهًا.

سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: حوالي 44,289 جنيهًا.



سعر الذهب في السوق العالمي

على الصعيد العالمي، استقر سعر أونصة الذهب عند حوالي 2,613 دولارًا.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، من أبرزها:

1. سعر صرف الدولار: يؤثر ارتفاع أو انخفاض الدولار الأمريكي على أسعار الذهب، حيث تربطهما علاقة عكسية.



2. العرض والطلب: زيادة الطلب على الذهب، خاصة في المناسبات والأعياد، تؤدي إلى ارتفاع أسعاره.



3. الأوضاع الاقتصادية والسياسية: تؤثر التوترات السياسية والأزمات الاقتصادية على توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يرفع من قيمته.

ويظل الذهب من أهم المعادن التي تحظى باهتمام واسع في مصر، سواء من قبل المستثمرين أو المستهلكين. ومع التقلبات المستمرة في أسعاره، يصبح من الضروري متابعة التحديثات اليومية واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على ذلك.

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استقرار أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024