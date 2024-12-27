سعر الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر في الصاغة المصرية

تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، التذبذب في اسواق الصاغة وسط متابعة مستمرة للتغيرات في السوق المحلي والعالمي، وعلى الرغم من تقلبات الأسعار، يبقى المعدن الاصفر واحدًا من أكثر الأصول جذبًا للمستثمرين والمدخرين في مصر، وذلك بسبب استقرار قيمته مقارنة بالعديد من العملات الأخرى.

في هذا التقرير، يقدم لكم الموجز أسعار الذهب في أسواق الصاغة اليوم

أسعار الذهب في السوق المحلي

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب اليوم عيار 24 اليوم 4،257 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار من أكثر درجات نقاء الذهب حيث يحتوي على 99.9% من الذهب الخالص، يُفضل هذا العيار من قبل المستثمرين الذين يودون الاحتفاظ بالذهب كأداة استثمارية صافية.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 3،720 جنيهًا للجرام، وهذا العيال الذي يفضله الكثير من المصريين عند شراء الذهب عيار 21 لصناعة المجوهرات، سواء كانت خواتم، أساور، أو قلادات، بسبب جودته العالية وسعره المعقول مقارنة مع عيار 24.

سعر الذهب عيار 18 اليوم



بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 3،188 جنيهًا للجرام، وهو الخيار المثالي لمن يرغب في شراء الذهب بأسعار أقل نسبيًا مقارنة مع عيار 21 و24، يتميز الذهب عيار 18 بصلابته وشكله الجميل، مما يجعله خيارًا مفضلًا للكثيرين الذين يرغبون في شراء مجوهرات بسعر معقول.

سعر الجنيه الذهب اليوم

في الوقت نفسه، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29،840 جنيهًا، ويزن الجنيه 8 جرامات من الذهب عيار 21. يُعتبر الجنيه الذهب من الخيارات الاستثمارية الشعبية في مصر، حيث يتيح للمستثمرين شراء كمية أكبر من الذهب بوزن مناسب وسعر أقل مقارنة مع شراء الذهب عيار 24.

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