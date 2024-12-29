سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 29-12-2024 في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 29-12- 2024 خلال تعاملاته الصباحية هبوط نسبي في أسعار الذهب ليصل لـ 5 جنيهات.

لذا يستعرض الموجز فيما يلي أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، لآخر تحديث على شعبة الذهب والمجوهرات “بدون احتساب المصنعية”، على النحو التالي

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 3201.5 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء، لينخفض سعره نحو 4.25 جنيه، وهو يعتبر المفضل بين الشباب والمستخدم في المشغولات ذات الطابع العصري.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للبيع، و3715 جينهًا، ليسجل هبوط نحو 5 جنيهات.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 4268.5 جنيه للبيع، و4251.5 جنيه للشراء، ليسجل هبوط نحو 5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم عند 2490 جنيهًا للبيع، و2476.75 جنيه للشراء، بانخفاض وصل نحو 3.25 جنيه.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

بلغ سعر سبائك 5 جرامات 21,670.00 جنيها

بلغ سعر سبائك 20 جراما 86,680.00 جنيها

بلغ سعر سبائك 10 جرامات 43,340.00 جنيها

بلغ سعر سبائك 50 جراما 216,700.00 جنيها

سعر الذهب اليوم

بلغ سعر سبائك 100 جرام 433,400.00 جنيه

بلغ سعر سبائك 25 جراما 108,350.00 جنيه

بلغ سعر سبائك 1000 جرام 4,304,000.00 جنيها

بلغ سعر سبائك 2.5 جرام 10,835.00 جنيها

بلغ سعر سبائك 1 جرام 4,340.00 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الأحد 29880 جنيهًا للبيع، و29720 جنيهًا للشراء، بهبوط وصل إلى 40 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

استقر سعر أوقية الذهب اليوم عند 2615 دولارًا، مما يعزز من استقرار الأسعار المحلية.

سعر الذهب والسبائك

سعر الذهب المصنعية اليوم

ويتراوح سعر جرام عيار 21 بالمصنعية بين 3920 جنيهًا و4000 جنيه تقريبًا، ويأتي ذلك حسب تقديرات التجار.

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