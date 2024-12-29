استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في منتصف التعاملات بسوق الصاغة في مصر. ويهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب باعتباره من أهم الأصول الاستثمارية والادخارية، في هذا التقرير، يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل أسعار الذهب بأنواعه المختلفة وأسعار المصنعية.





أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال منتصف تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:

عيار 24: بلغ سعره 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

عيار 22: سجل 3912.75 جنيه للبيع، و3892 جنيهًا للشراء.

عيار 21: بلغ 3735 جنيهًا للبيع، و3715 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل 3201.5 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

عيار 14: وصل إلى 2490 جنيهًا للبيع، و2476.75 جنيه للشراء.

عيار 12: سجل 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

عيار 9: بلغ 1600.75 جنيه للبيع، و1592.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب وأوقية الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب: سجل 29880 جنيهًا للبيع، و29720 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًا: بلغ 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بعد إضافة المصنعية والدمغة من محل صاغة لآخر. ويتراوح متوسط سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا على الجرام، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام الأصلي، ويُستخدم الذهب عيار 18 و21 بشكل كبير في صناعة الحلي، بينما يُفضل عيار 24 لصناعة السبائك.





أهمية متابعة أسعار الذهب

يعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث يُستخدم كوسيلة للحفاظ على القيمة، كما يلجأ العديد من الأفراد إلى الاستثمار في الذهب للحماية من تقلبات الأسواق المالية وارتفاع معدلات التضخم.

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