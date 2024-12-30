تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024, حالة من التراجع الطفيف في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 13.5225 جنيه للشراء، و13.5633 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

تستعرض جريدة “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.4968 جنيه للشراء، و13.5643 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.4968 جنيه للشراء، و13.5643 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 13.5225 جنيه للشراء، و13.5633 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.5097 جنيه للشراء، و13.567 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.4968 جنيه للشراء، و13.5571 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.49 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.4757 جنيه للشراء، و13.5742 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.4728 جنيه للشراء، و13.5691 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.5322 جنيه للشراء، و13.5696 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 13.5593 جنيه للشراء، و13.5972 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 13.5268 جنيه للشراء، و13.5643 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 13.5256 جنيه للشراء، و13.5719 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.455 جنيه للشراء، و13.6351 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK 13.4396 جنيه للشراء، و13.5824 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الريال السعودي في بنك SAIB إلى 13.32 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.1948 جنيه للشراء، و13.5625 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.1015 جنيه للشراء، و13.576 جنيه للبيع.

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