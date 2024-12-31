سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البنوك
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بتعاملات أمس.
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثاثاء 31 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.
سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري
53.0534 جنيه للشراء.
53.2054 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري
52.862 جنيه للشراء.
53.2103 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك مصر
52.8724 جنيه للشراء.
53.2208 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة
52.7147 جنيه للشراء.
53.2103 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية
52.8732 جنيه للشراء.
53.2417 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
52.862 جنيه للشراء.
53.2103 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك CIB
52.7251 جنيه للشراء.
53.2259 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس
52.862 جنيه للشراء.
53.1696 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك SAIB
52.86 جنيه للشراء.
53.13 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي
52.86 جنيه للشراء.
53.21 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
52.8385 جنيه للشراء.
53.0494 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
52.9646 جنيه للشراء.
53.1248 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB
52.8828 جنيه للشراء.
53.216 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي
52.8828 جنيه للشراء.
53.2312 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
52.862 جنيه للشراء.
53.2103 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد
52.608 جنيه للشراء.
53.1444 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي
52.7978 جنيه للشراء.
53.1248 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول
52.8828 جنيه للشراء.
53.2312 جنيه للبيع.
اقرأ أيضًا: سعر اليورو اليوم الأحد 22-12-2024 في البنوك المصرية
- سعر اليورو
- سعر اليورو مقابل الجنيه
- سعر اليور مقابل الجنيه اليوم
- سعر اليورو اليوم
- سعر اليورو فى البنك المركزي المصري
- سعر اليورو في بنك مصر
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
- سعر اليورو فى بنك الاسكندرية
- سعر اليورو في بنك الكويت الوطني
- سعر اليورو في بنك CIB
- سعر اليورو في بنك قناة السويس
- سعر اليورو في بنك SAIB
- سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي
- سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي
- سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر اليورو في بنك الإستثمار العربي AIB
- سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي
- سعر اليورو في المصرف العربي الدولي
- سعر اليورو في المصرف المتحد
- سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي
- أسعار اليورو في البنوك المصرية
- البنوك المصرية
- أسعار العملة الأجنبية
- سعر اليورو في البنوك الخاصة
- الموجز
- جريدة الموجز