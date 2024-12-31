سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في البنوك

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بتعاملات أمس.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثاثاء 31 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

53.0534 جنيه للشراء.

53.2054 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

52.862 جنيه للشراء.

53.2103 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

52.8724 جنيه للشراء.

53.2208 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

52.7147 جنيه للشراء.

53.2103 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

52.8732 جنيه للشراء.

53.2417 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

52.862 جنيه للشراء.

53.2103 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

52.7251 جنيه للشراء.

53.2259 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

52.862 جنيه للشراء.

53.1696 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

52.86 جنيه للشراء.

53.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

52.86 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

52.8385 جنيه للشراء.

53.0494 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

52.9646 جنيه للشراء.

53.1248 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB

52.8828 جنيه للشراء.

53.216 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

52.8828 جنيه للشراء.

53.2312 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

52.862 جنيه للشراء.

53.2103 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

52.608 جنيه للشراء.

53.1444 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

52.7978 جنيه للشراء.

53.1248 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

52.8828 جنيه للشراء.

53.2312 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا: سعر اليورو اليوم الأحد 22-12-2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك