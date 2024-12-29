سعر اليورو اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي.

سعر اليورو اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر اليورو اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

52.85 جنيه للشراء.

52.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

52.79 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

52.88 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

52.84 جنيه للشراء.

53.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

52.84 جنيه للشراء.

53.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

52.84 جنيه للشراء.

53.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

52.83 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

52.82 جنيه للشراء.

53.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

52.81 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

52.81 جنيه للشراء.

53.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

52.78 جنيه للشراء.

53.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

52.66 جنيه للشراء.

52.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

52.54 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

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