بحلول عام 2025.. زيادة أسعار دومتي غدًا في مختلف منتجاتها

أعلنت شركة دومتي عن قيامها برفع أسعار منتجاتها اعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق 1-1-2025.

ومن ناحيته، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن شركة دومتي قد رفعت أسعار بعض منتجاتها بمقدار 25 جنيهًا في بعض العبوات، بدءًا من 18 يناير 2025.

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعديل الأسعار الذي يشمل عدة أصناف من منتجات الجبنة التي تنتجها الشركة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي شهدت زيادة في أسعار المواد الخام والنقل.

ارتفاع أسعار دومتي الجديدة

وقد أرسلت شركة دومتي قائمة بأسعار منتجاتها الجديدة، والتي ننشرها عبر الموجز، حيث بلغ سعر كرتونة جبنة بلس 1 كيلو للبيع بالتجزئة 850 جنيهًا، بعد أن كان سعرها 830 جنيهًا، في حين ارتفع سعر كرتونة الجملة إلى 845 جنيهًا بدلاً من 825 جنيهًا.

كما تم تعديل أسعار جبنة بلس 500 جرام و250 جرامًا لتسجل 385 جنيهًا بدلاً من 375 جنيهًا. وارتفعت أسعار الأصناف الأخرى من جبنة بلس 500 جرام و250 جرامًا لتصبح 400 جنيه بدلًا من 375 جنيهًا، مما يعني زيادة 25 جنيهًا في كل عبوة.

وأكد المنوفي أن هذه الزيادة تعد جزءًا من التغييرات التي تشهدها صناعة المواد الغذائية بشكل عام، نتيجة للتحديات التي تواجهها الشركات من حيث زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

كما أشار إلى أن هذه الزيادة ستكون سارية حتى نهاية عام 2024، مؤكداً أن شركات المواد الغذائية الأخرى قد تواكب نفس الاتجاه في رفع الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.

الأسعار الجديدة لمنتجات جبنة دومتي

دومتي بلس وزن 1 كيلو: 830 جنيهًا.

دومتي بلس وزن 500 جرام: 375 جنيهًا.

دومتي بلس وزن 250 جرامًا: 375 جنيهًا.

دومتي بلس وزن 125 جرامًا: 390 جنيهًا.

دومتي بلس وزن 80 جرامًا: 315 جنيهًا.

دومتي جولد وزن 500 جرام: 750 جنيهًا.

دومتي جولد وزن 250 جرامًا: 750 جنيهًا.

الأسعار الجديدة لمنتجات جبنة دومتي

«دومتي» تقرر السماح ببدء الفحص النافي للجاهلة في صفة استحواذ «آرلا»

وكان قد قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية دومتي السماح ببدء عملية الفحص النافي للجهالة، وذلك في إطار عرض الاستحواذ المقدم من شركة Alra Foods amba.

وأعلنت سابقًا عن تلقيها عرض شراء مبدئي غير ملزم من Alra Foods amba للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم رأسمال الشركة، بتقييم مبدئي قدره حوالي 8.89 مليار جنيه، ما يعادل 31.48 جنيه للسهم الواحد، كما يتضمن العرض نية Arla Foods amba في شطب أسهم دومتي من البورصة المصرية بشكل اختياري بعد إتمام إجراءات الاستحواذ.

وفي وقت سابق، أفادت دومتي أن المساهمين الرئيسيين عبروا عن رغبتهم في بيع أسهمهم لـ "Arla Foods amba" وفقًا للاتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها.

ومن جانبها، تعتزم عائلة الدماطي الاستمرار كشريك في الشركة بجزء من أسهمها مع "Arla Foods amba"، مع استمرار محمد الدماطي في منصب العضو المنتدب للشركة.

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