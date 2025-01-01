siteName
test
رئيس التحرير
ياسر بركات
test
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

أجندة إجازات 2025 .. كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية في مصر

أجندة إجازات 2025
أجندة إجازات 2025

بدأ العام الجديد 2025 منذ ساعات، وبدأت معاها ارتفاع معدلات محركات البحث سواء كان جوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 كاملة، وما عدد أيام إجازات العام الجديد 2025.

أجندة إجازات 2025

يستعرض الموجز، قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025، وأيام العطلة الأسبوعية على النحو التالي:

قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025

ويأتي أجندة إجازات 2025 الرسمية في مصر، كالتالي: 

لا يفوتك

تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي ببداية العام الجديد 2025

كل ما تحتاج معرفته عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2025

  • إجازة عيد الميلاد المجيد 2025: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025
  • إجازة عيد الشرطة 2025 وذكرى ثورة 25 يناير: يوم السبت 25 يناير 2025
  • إجازة عيد الفطر المبارك 2025: يوم الاثنين 31 مارس 2025
  • إجازة الاحتفال بـ يوم شم النسيم 2025: يوم الاثنين 21 أبريل 2025
  • إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة 25 أبريل 2025
  • إجازة عيد العمال 2025: يوم الخميس 1 مايو 2025
  • وقفة عرفات 2025: يوم الجمعة 6 يونيو 2025
  • إجازة عيد الأضحى المبارك 2025: يوم السبت 7 يونيو 2025
أجندة إجازات 2025

أجندة إجازات 2025

  • إجازة رأس السنة الهجرية 1447هـ: يوم الجمعة 27 يونيو 2025
  • إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الاثنين 30 يونيو 2025
  • إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء 23 يوليو 2025
  • إجازة المولد النبوي 2025: يوم السبت 6 سبتمبر 2025
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2025: يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025
أجندة إجازات 2025

الإجازات الأسبوعية 2025

الإجازات الأسبوعية فى شهر يناير 2025، والتي جاءت كالتالي :

  • الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية
  • السبت 4 يناير عطلة أسبوعية
  • الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية
  • السبت 11 يناير عطلة أسبوعية
  • الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية
  • السبت 18 يناير عطلة أسبوعية
  • الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية
  • السبت 25 يناير عطلة أسبوعية
  • الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية
أجندة إجازات 2025

حقوق العمال في الإجازات السنوية 2025

ويذكر أن  العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة يستحق إجازة سنوية 21 يوما بأجر كامل

 كما يستحق الموظف والعامل  الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل في القطاع الخاص او أكثر إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.

ويستحق العامل الذي بلغ  عمر الـ 50 سنة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.

اقرأ أيضًا:

هل البنوك إجازة يوم ١ يناير ٢٠٢٥ بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

بحلول عام 2025.. زيادة أسعار دومتي غدًا في مختلف منتجاتها

لا يفوتك

موعد شهر رمضان 2025 وعدد الأيام المتبقية حتى بداية الشهر الكريم

أبرزهم إجازة عيد الفطر.. نكشف مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2025

موعد أجازة عيد الفطر المبارك 2025

تم نسخ الرابط