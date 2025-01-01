أجندة إجازات 2025 .. كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية في مصر

بدأ العام الجديد 2025 منذ ساعات، وبدأت معاها ارتفاع معدلات محركات البحث سواء كان جوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 كاملة، وما عدد أيام إجازات العام الجديد 2025.

أجندة إجازات 2025

يستعرض الموجز، قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025، وأيام العطلة الأسبوعية على النحو التالي:

قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025

ويأتي أجندة إجازات 2025 الرسمية في مصر، كالتالي:

إجازة عيد الميلاد المجيد 2025: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025

إجازة عيد الشرطة 2025 وذكرى ثورة 25 يناير: يوم السبت 25 يناير 2025

إجازة عيد الفطر المبارك 2025: يوم الاثنين 31 مارس 2025

إجازة الاحتفال بـ يوم شم النسيم 2025: يوم الاثنين 21 أبريل 2025

إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة 25 أبريل 2025

إجازة عيد العمال 2025: يوم الخميس 1 مايو 2025

وقفة عرفات 2025: يوم الجمعة 6 يونيو 2025

إجازة عيد الأضحى المبارك 2025: يوم السبت 7 يونيو 2025

أجندة إجازات 2025

أجندة إجازات 2025

إجازة رأس السنة الهجرية 1447هـ: يوم الجمعة 27 يونيو 2025

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الاثنين 30 يونيو 2025

إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء 23 يوليو 2025

إجازة المولد النبوي 2025: يوم السبت 6 سبتمبر 2025

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025: يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025

أجندة إجازات 2025

الإجازات الأسبوعية 2025

الإجازات الأسبوعية فى شهر يناير 2025، والتي جاءت كالتالي :

الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية

السبت 4 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية

السبت 11 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية

السبت 18 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية

السبت 25 يناير عطلة أسبوعية

الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية

أجندة إجازات 2025

حقوق العمال في الإجازات السنوية 2025

ويذكر أن العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة يستحق إجازة سنوية 21 يوما بأجر كامل

كما يستحق الموظف والعامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل في القطاع الخاص او أكثر إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.

ويستحق العامل الذي بلغ عمر الـ 50 سنة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.

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