أجندة إجازات 2025 .. كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية في مصر
بدأ العام الجديد 2025 منذ ساعات، وبدأت معاها ارتفاع معدلات محركات البحث سواء كان جوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025 كاملة، وما عدد أيام إجازات العام الجديد 2025.
أجندة إجازات 2025
يستعرض الموجز، قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025، وأيام العطلة الأسبوعية على النحو التالي:
قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025
ويأتي أجندة إجازات 2025 الرسمية في مصر، كالتالي:
- إجازة عيد الميلاد المجيد 2025: يوم الثلاثاء 7 يناير 2025
- إجازة عيد الشرطة 2025 وذكرى ثورة 25 يناير: يوم السبت 25 يناير 2025
- إجازة عيد الفطر المبارك 2025: يوم الاثنين 31 مارس 2025
- إجازة الاحتفال بـ يوم شم النسيم 2025: يوم الاثنين 21 أبريل 2025
- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة 25 أبريل 2025
- إجازة عيد العمال 2025: يوم الخميس 1 مايو 2025
- وقفة عرفات 2025: يوم الجمعة 6 يونيو 2025
- إجازة عيد الأضحى المبارك 2025: يوم السبت 7 يونيو 2025
أجندة إجازات 2025
- إجازة رأس السنة الهجرية 1447هـ: يوم الجمعة 27 يونيو 2025
- إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الاثنين 30 يونيو 2025
- إجازة ثورة 23 يوليو: يوم الأربعاء 23 يوليو 2025
- إجازة المولد النبوي 2025: يوم السبت 6 سبتمبر 2025
- موعد إجازة 6 أكتوبر 2025: يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025
الإجازات الأسبوعية 2025
الإجازات الأسبوعية فى شهر يناير 2025، والتي جاءت كالتالي :
- الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية
- السبت 4 يناير عطلة أسبوعية
- الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية
- السبت 11 يناير عطلة أسبوعية
- الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية
- السبت 18 يناير عطلة أسبوعية
- الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية
- السبت 25 يناير عطلة أسبوعية
- الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية
حقوق العمال في الإجازات السنوية 2025
ويذكر أن العامل الذي أمضى في الخدمة سنة كاملة يستحق إجازة سنوية 21 يوما بأجر كامل
كما يستحق الموظف والعامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل في القطاع الخاص او أكثر إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.
ويستحق العامل الذي بلغ عمر الـ 50 سنة إجازة سنوية 30 يوما بأجر كامل.
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