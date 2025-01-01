تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي ببداية العام الجديد 2025

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025 ،متمنىا من الله أن يكون عامًا ممتعًا ومليئًا بالنجاح والازدهارللشعب المصري العظيم .

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ويستكمل الموجز التهنئة

وقال الرئيس السيسي: أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طيات العام الميلادي الجديد كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا .

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد”.

وأضافت: أدعو الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

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