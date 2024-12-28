في اتصاله بالرئيس السيسي.. ماكرون يشيد بالجهود المصرية في إدارة الأزمات الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك، حيث تطرق الحوار إلى تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مع التركيز على تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية الكبرى التي تقودها مصر، بما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصًا جديدة.

تطورات غزة: دور محوري لمصر في إحلال السلام

ناقش الزعيمان الأزمة المستمرة في قطاع غزة، حيث أكد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار عاجل، مع تبادل الرهائن والمحتجزين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأثنى الرئيس ماكرون على الدور القيادي الذي تقوم به مصر منذ بداية الأزمة، مشددًا على دعم فرنسا الكامل للجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار وضمان أمن المنطقة.

الأزمة السورية: رؤية مشتركة للحفاظ على وحدة البلاد

شدد الرئيسان خلال الاتصال على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

وناقشا ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على أن التسوية السلمية هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستقر لسوريا.

الرئيس السيسي

لبنان: دعم الجهود لتحقيق استقرار سياسي وأمني

تناول الاتصال تطورات الوضع في لبنان، حيث أكدا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل.

وناقشا ضرورة دعم الجيش اللبناني كعنصر رئيسي لتحقيق الاستقرار، مع الدعوة لتسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية نحو تجاوز الأزمة السياسية الحالية.

القرن الأفريقي: اهتمام مصري بأمن المنطقة واستقرارها

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على ارتباط الأمن القومي المصري بأمن واستقرار القرن الأفريقي، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها مصر لدعم الصومال، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

كما أعرب عن تفاؤله بالاتفاق الأخير بين إثيوبيا والصومال، الذي تم بوساطة تركية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الاستقرار الإقليمي بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

رؤية مشتركة للتعاون الإقليمي والدولي

اختتم الاتصال بتأكيد الرئيسين على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مصر وفرنسا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول الدبلوماسية والسياسية للأزمات الراهنة.

اقرأ أيضا

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية

رسالة الرئيس السيسي للمصريين.. تحذير من مخططات إسقاط الدولة المصرية