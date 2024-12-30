توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة بشأن طرح 4 شركات للقوات المسلحة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة مستجدات طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بحضور مجموعة من الوزراء والمسئولين المعنيين، وشهد الاجتماع توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإسراع في تنفيذ الخطوات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

الهدف من الإسراع في تنفيذ الطروحات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية الإسراع في إجراءات طرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تشمل شركات وطنية، صافي، سايلو وتشيل أوت، التي تم الإعلان عن طرحها مسبقًا.

مستجدات حول الشركات المستهدفة

تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الشركات المستهدفة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التركيز على الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة، التي سيتم طرح حصص منها بالبورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، هذا إلى جانب عرض الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن شركات أخرى مثل الأمل للبلاستيك، "سيد للمستحضرات الطبية، و"مصر للمستحضرات الطبية"، بالإضافة إلى طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح وشركة "ميدور" لتكرير البترول.

تعزيز دور القطاع الخاص

شدد مدبولي على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة في الأعوام المقبلة، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

التوجهات المستقبلية للطروحات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أنه تم تأكيد أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بالطرح لمواكبة التوجهات الحكومية التي تهدف إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وتستمر الحكومة في متابعة خطوات تنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي، والذي يساهم في إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، في إطار تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية لعام 2030.

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