كواليس زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مدينة المحلة الكبرى، حيث بدأ جولته بتفقد شركة مصر للغزل والنسيج، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتي تعد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، رافقه في الجولة عدد من المسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى محافظ الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونرصد لكم عبر الموجز تفاصيل الزيارة الهامة لرئيس الوزراء.

اهتمام رئاسي بتطوير الصناعة

أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الغزل والنسيج ودعمه المستمر من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى توجيهاته بمواصلة تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، بهدف استعادة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج.

جانب من الزيارة

مشروع وطني للنهوض بالصناعة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة تعمل على استراتيجية قومية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بما يعزز من الاستفادة من القدرات المصرية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعد هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحا أن المشروع يهدف إلى:

مضاعفة الطاقات الإنتاجية عبر زيادة إنتاج الغزول إلى 130 ألف طن سنويًا والنسيج إلى 198 مليون متر.

تعزيز إنتاجية الملابس من خلال إنتاج 40 مليون قطعة ملابس سنويًا.

تطوير المصانع عبر إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع قائمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على 45% من استثمارات المشروع القومي.

تفقد المصانع والاستماع للعمال

تضمنت الجولة زيارة المصانع القديمة بالمحلة الكبرى، حيث تفقد رئيس الوزراء المصانع التي تم تأهيلها ورفع كفاءتها، ومنها مصنع "غزل 2" ومصنعا "نسيج 1" و"نسيج 3"، والتي تساهم في إنتاج الخيوط الرفيعة والأقمشة المتميزة للتصدير، وخلال الزيارة، أجرى الدكتور مدبولي حوارات مع العمال للاطلاع على أوضاعهم المهنية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

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