أهم أنشطة رئيس مجلس الوزراء الأسبوعية.. تعرف عليها

في إطار تعزيز السياسات الاقتصادية والصحية، قام الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 21 إلى 27 ديسمبر، بعدد من الأنشطة التي شملت لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لبعض الملفات مثل ملف حماية المنافسة، وذلك في إطار تعزيز السياسات الداعمة للمنافسة وأثرها على النمو الاقتصادي، فضلًا عن متابعة ملف الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ضوء سعي الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز بيئة الأعمال، علاوة على متابعة سيادته عدد من الملفات المتعلقة بالمنشآت الصحية، نظرًا لما تمثله من إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بمناقشة ملف الاستثمار بحضور عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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أهم أنشطة قام بها رئيس الوزراء

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل افتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية في صحراء كوم أمبو، وقد بلغت قدرة المحطة 500 ميجاوات باستثمارات نصف مليار دولار على مساحة 10 آلاف م2، فيما أشار سيادته إلى أن تدشين المحطة يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها، كما أن المحطة تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مشيرًا إلى دور المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة وتحقيق وفر للمواطنين.

يأتي هذا فيما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية “مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي”، حيث أكد سيادته أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية ورفع طاقتها الاستيعابية.

وشمل التقرير كذلك عقد اجتماع لاستعراض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب " الاقتصادية، وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء في منطقة جرجوب، ويتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، وقد تضمن المقترح مخططًا تفصيليًا لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة للمنطقة واختصاصاته.

وإلى جانب ما سبق، فقد قام الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى “500500”، مشيرًا إلى ما تمثله المستشفى من أهمية كبيرة وإضافة قوية في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الأورام في مصر.

وورد في التقرير أن رئيس الوزراء قد عقد لقاء مع عدد من المستثمرين لاستعراض التحديات أمام القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات، حيث أكد حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى بمنتهى الشفافية لأن الهدف واحد وهو مصلحة المواطن المصري، وكشف أن الدولة أصبح لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.

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