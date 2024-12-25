خطة الحكومة لتسوية أعباء الصادرات واستئناف إنتاج الغاز بنهاية 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمكنت من تسوية أعباء الصادرات المتأخرة حتى يناير 2023، ضمن خطة شاملة بدأت منذ عام ونصف، وأوضح أن البرنامج الجديد لرد الأعباء بدأ في يوليو الماضي، وبلغت التقديرات المالية نحو 60 مليار جنيه، ويرصد الموجز التفاصيل

طرق السداد.. مرونة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات

خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أشار مدبولي إلى موافقة المجلس على طرق سداد متعددة، تشمل مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام لجميع المستحقين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الأسبوع المقبل.

استراتيجية التوسع الصناعي وأولويات جديدة

أكد مدبولي على أهمية دعم الصادرات كقضية قومية، مشددًا على أن سد الفجوة الدولارية يمثل تحديًا يتطلب جهدًا ووقتًا لتوسيع الصناعات، وأشار إلى التركيز الحالي على الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقية لدفع عجلة الاقتصاد.

إنتاج الغاز.. خطوة حاسمة بنهاية 2025

كشف مدبولي عن خطط لاستئناف إنتاج الغاز تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج سيلبي الاحتياجات الأساسية للدولة، وأضاف أن التوسع الصناعي يحتاج إلى تحديد أولويات واضحة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

أهمية الإعلان عن التفاصيل

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الشفافية في عرض التفاصيل المتعلقة بطرق السداد ودعم الصناعات، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة.

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