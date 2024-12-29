رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية تصنيع سيارات "إم جي" في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية الترخيص الفني الحصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، بهدف تصنيع سيارات ماركة "إم جي" في مصر، ووقع الاتفاقية السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، والسيد/ ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية.

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كما شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تخصيص أرض بنظام حق الانتفاع بين وزارة النقل و"مجموعة المنصور للسيارات" لإنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 135 مليون دولار.

كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مُعربًا عن سعادته بهذه المشاركة المُهمة.

وأكد أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم توطين صناعة السيارات، وتحرص في هذا الإطار على تقديم الحوافز المُمكنة لشركائها المحليين والدوليين.

وأضاف أن الحكومة حريصة على دعم أي توسعات مُستقبلية لهذه الشراكة المُهمة، بما يُسهم في زيادة حصتها الإنتاجية بالسوق المصرية.

بدروه، قال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، إن هذا اليوم هو يوم مُهم وتاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية القائمة بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، منذ عام 2018، إذ سيبدأ الشريكان في التصنيع والتجميع المحلي لأول مرة عبر إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تُقدر بـ135 مليون دولار.

وأشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إلى أن الشركة لديها خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية صديقة البيئة في مصر.

إنتاج 50 ألف وحدة سنويًا في المرحلة الأولى

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة سنويًا، على أن يُضاعف الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة.

المشروع سيُسهم في زيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 45%.

ويعزز المشروع من توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى فرص تدريب وتأهيل الكوادر المصرية في مجال صناعة السيارات، مما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعات المحلية والتصدير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يأتي في إطار استراتيجيات الحكومة لتوطين صناعة السيارات، وزيادة القدرة التصديرية للقطاع.

كما أشاد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة في مصر وتحقيق التكامل مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

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ملخص تعليمات مدبولي لتحسين الخدمات وتعزيز التواصل مع المواطنين







