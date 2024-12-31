كل ما تحتاج معرفته عن موعد بدء إجازة منتصف العام 2025

يترقب الطلاب أولياء الأمور، إجازة منتصف العام 2025، استعدادًا للراحة والنشاط بعيدًا عن ضغوط الدراسة ومهام العمل.

ومع اقتراب عام 2025، تتزايد التساؤلات حول موعد الإجازة، وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.

لذلك يرصد الموجز تفاصيل موعد إجازة منتصف العام 2025، خلال السطور التالية.

إجازة منتصف العام 2025

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل والشهادات.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 9 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025، يليها بدء إجازة منتصف العام في 24 يناير 2025.

امتحانات المرحلة الابتدائية

تتنوع جداول امتحانات الصفوف الابتدائية كما يلي:

• الصف الثاني والثالث الابتدائي (فصل واحد): من 11 إلى 12 يناير 2025.

• الصف الثالث الابتدائي (عام): من 11 إلى 14 يناير 2025.

• الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع): من 11 إلى 15 يناير 2025.

• الصف السادس الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): من 11 إلى 15 يناير 2025.

امتحانات المرحلة الإعدادية

• الصف الأول الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): من 11 إلى 15 يناير 2025.

• الصف الثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): من 11 إلى 16 يناير 2025.

• الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية): من 18 إلى 23 يناير 2025.

الامتحانات خلال عيد الغطاس

يصادف يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الغطاس، ويُمنح الطلاب إجازة من الامتحانات في هذا اليوم.

امتحانات الثانوية العامة والفنية

• الصف الأول والثاني الثانوي العام: من 11 إلى 16 يناير 2025.

• الصف الأول والثاني الثانوي الفني: من 9 إلى 23 يناير 2025.

• طلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين (الصفين الأول والثاني الثانوي): من 11 إلى 16 يناير 2025.

إجازة منتصف العام

موعد إجازة منتصف العام

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي يوم 6 فبراير 2025.

فترة استعداد لاستكمال العام الدراسي

توفر إجازة منتصف العام فرصة للطلاب للراحة والاستجمام، إلى جانب مراجعة المواد الدراسية استعدادًا لاستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

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