تعليمات خاصة بخصوص التابلت لأداء امتحانات نصف العام.. تجربة خاصة بالإسكندرية

أعلنت مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بالإسكندرية عن تنظيم تجربة أداء امتحانات الصف الأول الثانوي باستخدام التابلت، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 31 ديسمبر 2024 و1 يناير 2025، وتأتي هذه التجربة في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لتطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية.

وتكشف الموجز تفاصيل تجربة اداء الامتحان بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية

مواعيد تجربة أداء الامتحان على التابلت

تم تقسيم الصفوف إلى مجموعتين وفقًا للمواعيد التالية:

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024: يشمل الصفوف من (1/1) إلى (13/1).

الأربعاء 1 يناير 2025: يشمل الصفوف من (14/1) إلى (26/1).



تعليمات حضور تجربة أداء الامتحان على التابلت

لضمان نجاح التجربة وسيرها دون أي مشكلات، قدمت المدرسة مجموعة من التعليمات التي يجب على الطلاب الالتزام بها:

1. إحضار التابلت مشحونًا بالكامل: يُفضل التأكد من شحن التابلت بنسبة 100% لضمان استمرارية عمله أثناء الامتحان.



2. تحديث التابلت: يجب تحديث الجهاز وفقًا لآخر إصدار من منصة الامتحانات (Swift Assess - الإصدار 1.9.13) لضمان توافق النظام مع الامتحانات.



3. الالتزام بالزي المدرسي: يُطلب من الطلاب الحضور بالزي المدرسي الكامل والالتزام بالقواعد الانضباطية التي تتبعها المدرسة خلال العام الدراسي.



4. حل المشكلات التقنية بهدوء: في حالة حدوث أي مشكلة تقنية، يجب إبلاغ مراقب اللجنة بهدوء، والذي سيتولى استدعاء فريق التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم اللازم.

امتحانات نصف العام

دعم فني ورسالة طمأنة للطلاب

أكدت المدرسة أنها خصصت عدة قنوات لتقديم الدعم الفني للطلاب خلال فترة التجربة، منها:

الصفحة الرسمية للمدرسة على منصات التواصل الاجتماعي.

مجموعات الواتساب المخصصة للتواصل بين الإدارة والطلاب.

قناة تيليجرام التي ستنشر تحديثات وإرشادات مباشرة.



كما دعت المدرسة الطلاب إلى الاطمئنان وعدم القلق، مؤكدة أن تجربة الأداء تهدف إلى إعداد الطلاب بشكل جيد للاختبارات النهائية الإلكترونية.

أهمية تجربة أداء الامتحان على التابلت

تعد هذه التجربة فرصة ذهبية للطلاب لاكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع الامتحانات الإلكترونية، وهي خطوة نحو تحقيق التحول الرقمي في نظام التعليم. يُنصح الطلاب بالاستفادة من هذه الفرصة وطرح أي استفسارات لضمان فهم جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية.

لمزيد من التفاصيل حول تحديث التابلت أو أي استفسارات إضافية، يُرجى متابعة الصفحة الرسمية للمدرسة باستمرار.

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