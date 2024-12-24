تعليم البحيرة تقرر عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت.. اعرف نظام الأسئلة

عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت.. أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عن تطبيق نظام "البوكلت" في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الجاري.

وفيما يلي سنوضح لكم من خلال موقعنا الموجز التفاصيل الكاملة لـ عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت.

عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت

ويهدف عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث سيتم توزيع أسئلة الامتحان بشكل موحد داخل البوكلت مع إجابات نموذجية مرجعية، مما يسهل على الطالب تنظيم الوقت ويعزز من تقييم مستوى الفهم بشكل دقيق.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أن تطبيق نظام "البوكلت" يأتي ضمن إطار ضوابط عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وشفاف.

عقد امتحانات الإعدادية بنظام البوكليت

كما يهدف النظام إلى توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وإدارة وقتهم بشكل أفضل، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.

تطوير وتحديث طرق التقييم

ومن هنا، يمكن أن يصبح نظام البوكلت أداة فعالة في تطوير وتحديث طرق التقييم بما يتماشى مع أهداف التعليم الحديثة.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في سير العملية الامتحانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها.

هل سيؤثر البوكليت على أسئلة الامتحانات ؟

كما أشار الوكيل إلى أن نظام البوكلت الذي سيتم تطبيقه في هذه الامتحانات ليس له علاقة بتغيير طبيعة أو محتوى الأسئلة، بل هو مجرد تغيير في طريقة تقديم الأسئلة فقط، حيث سيتم توزيع الأسئلة في كراسة صغيرة تحتوي على ورقة الأسئلة التي تُعتبر في نفس الوقت ورقة الإجابة.

وأوضح الديب أن هذا النظام يتضمن توزيع الأسئلة على عدد كبير من الصفحات، مما يصعب على الطلاب نقل أو تصوير الأسئلة، وبالتالي يسهم في الحد من ظاهرة الغش.

فائدة تطبيق نظام البوكليت

كما يساهم في منع تداول الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعزز من نزاهة الامتحانات ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

ووفقًا لمواعيد الامتحانات التي حددتها الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية اعتبارًا من يوم السبت 18 يناير 2024، على أن تستمر حتى الخميس 23 يناير 2024.

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