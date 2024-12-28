نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي ترم اول pdf.. اعرفها قبل الامتحان

نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي ترم أول pdf.. من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الصف الثالث الإبتدائي واولياء امورهم، لمعرفة التفاصيل الكاملة حول نماذج امتحانات لغة عربية للصف الأول الابتدائي ترم أول pdf، وفيما يلى سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز نماذج امتحانات لغة عربية للصف الأول الابتدائي ترم اول pdf.

نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي ترم أول pdf

ويتاح على رابط رابط نماذج امتحانات لغة عربية للصف الأول الابتدائي ترم اول pdf على موقع وزارة التربية والتعليم ، روابط التقييمات والاداءات الخاصة بالصف الأول الابتدائي جميع المواد، ويمكنك الدخول من خلال الرابـــــــــــط.

نماذج الصف الاول الابتدائي

رابط مباشر لنماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي جميع المواد

رابط مباشر لنماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي اللغة العربية من هنـــــــــــا.

رابط مباشر لنماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي رياضيات من هنـــــــــــــــا.

رابط مباشر لنماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي اللغة الانجليزية من هنـــــــــــا.

تحميل نماذج تقييمات الوزارة للصف الأول الابتدائي الترم الأول

ويتمكن أولياء الأمور والمعلمين تحميل نماذج تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للصف الابتدائي الترم الأول، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الضغط هنـــا.

تحديد المرحلة الدراسية: “الابتدائية”.

تحديد السنة الدراسية: “الصف الأول الابتدائي”.

تحديد الفصل الدراسي: “الأول”.

نوع المحتوى “تقييمات واختبارات”.

تحديد المادة الدراسية من أيقونة “المواد”.

الضغط على أيقونة “بحث”.

الضغط على أيقونة “تحميل النموذج”.

سيظهر "ملف النموذج".

اضغط على علامة التحميل “download” الموجودة أعلى الصفحة.

قم بحفظ الملف على الجهاز.

موعد امتحانات الصف الأول الابتدائي 2025

تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي (فصل واحد) بداية من يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 12 يناير 2025.

درجات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الابتدائي 2025

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 5 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

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