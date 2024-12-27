نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf.. اعرفها قبل الامتحان

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نماذج امتحانات لغة عربية للصف الثالث الابتدائي ترم اول pdf

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موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي

تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي (فصل واحد) بداية من يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 12 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

أعلن عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستُعقد على مدار يومي 11 و12 يناير 2025 في المدارس الحكومية والخاصة.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي

أعلن عادل عتلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جدول الامتحانات الخاص بالصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية 2024/2025، التي تنطلق على مدار يومي 11 و12 يناير المقبل بالمدارس الحكومية والخاصة.

جاءت امتحانات الصف الثالث الابتدائي بمحافظة جنوب سيناء كالآتي:

-السبت 11 يناير: امتحان اللغة العربية، ساعتان، تخصص الثلث ساعة الأخيرة للإملاء، وامتحان مواد متعددة التخصصات ومدة الامتحان ساعة.

-الأحد 12 يناير: امتحان مادة الرياضيات، ساعة ونصف، وامتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

درجات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الابتدائي

- امتحان نهاية الفصل الدراسي 60 درجة

- المهام الادائية 10 درجات

- كراسة الواجب 5 درجات

- كراسة النشاط 5 درجات

- التقييم الأسبوعي 5 درجات

- التقييم الشهري 5 درجات

- المواظبة والسلوك 5 درجات

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