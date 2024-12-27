جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025.. باقي كام يوم؟

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025.. من أكثر ما يبحث عنه طلاب الصف الرابع الإبتدائي وأولياء امورهم خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موعد وجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي 2021/2022 المقام في الفترة بين السبت 15/1/2021 إلى الخميس 20/1/2022 للصف الرابع الابتدائي، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي .

-السبت 11 يناير.. اللغة العربية.

-الأحد 12 يناير.. الدراسات الاجتماعية.

-الإثنين 13 يناير.. العلوم.

-الثلاثاء 14 يناير.. تكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 15 يناير.. الرياضيات.

-الخميس 16 يناير.. اللغة الإنجليزية.

امتحانات الفصل الدراسي الرابع

امتحانات الفصل الدراسي الرابع

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الشرقية

وينقسم جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الشرقية إلى فترتين أولى وثانية كما يلي:

الفترة الأولي

-الخميس 2 يناير.. التربية الدينية.

-السبت 11 يناير.. الرياضيات.

-الأحد 12 يناير.. اللغة الأجنبية.

-الإثنين 13 يناير.. متعدد.

-الثلاثاء 14 يناير.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الفترة الثانية

الخميس 2 يناير.. المهارات.

السبت 4 يناير.. تكنولوجيا ICT.

الأحد 5 يناير.. التربية الدينية.

السبت 11 يناير.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 12 يناير.. دراسات.

الإثنين 13 يناير.. لغة أجنبية.

الثلاثاء 14 يناير.. علوم.

الأربعاء 15 يناير.. الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي القليوبية 2025

-السبت 11 يناير.. اللغة العربية.

-الأحد 12 يناير.. العلوم، والمهارات المهنية.

-الإثنين 13 يناير.. اللغة الإنجليزية.

-الثلاثاء 14 يناير.. الرياضيات، وICT.

-الأربعاء 15 يناير.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2025 الغربية



-السبت 11 يناير.. اللغة العربية.

-الأحد 12 يناير.. العلوم، واللغة الأجنبية.

-الإثنين 13 يناير.. الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 14 يناير.. الرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

شكل أسئلة امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.



- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقى المواد 15 سؤالًا، ويتم الامتحان فى جميع الدروس منذ بدء العام الدراسى حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

اقرأ أيضا:

حقيقة منع طلاب المدارس الخاصة من الامتحانات بسبب المصروفات

تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر.. جدول امتحانات المهام الأدائية على للصف الرابع الابتدائي