تعليم القاهرة تعلن بدء التسجيل لتدريب معلم مادة.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التسجيل للمرشحين للتدريب التربوي الخاص بـ "معلم مادة" للعام الدراسي 2024/2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تعزيز المهارات التربوية والتعليمية

علمًا بأن التدريب المقدم من التربية والتعليم يهدف إلى تعزيز المهارات التربوية والتعليمية للمعلمين في المواد الدراسية المختلفة، ويعد فرصة مهمة للمعلمين الذين يرغبون في تطوير قدراتهم والارتقاء بمستوى أدائهم في الفصول الدراسية.

من تستهدف الدورة ؟

وقد أشارت تعليم القاهرة إلى أن هذه الدورة تستهدف معلمي المواد المختلفة في مختلف المراحل الدراسية، وتشمل عادة التدريب على طرق التدريس الحديثة، وتقنيات التعلم الفعّال، وإعداد المناهج، بالإضافة إلى إدارة الصفوف التعليمية.

ويُتوقع من المعلمين، للتسجيل زيارة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أو التوجه إلى الإدارات التعليمية المحلية للحصول على تفاصيل إضافية حول كيفية التقديم والمستندات المطلوبة وآخر موعد للتسجيل.

ودعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة المعلمين المرشحين إلى سرعة التسجيل عبر الرابط من هنـــــــــــا ، لتسهيل عملية توزيعهم على القاعات التدريبية القريبة من أماكن إقامتهم.

وأكدت المديرية أنه سيتم الإعلان عن مواعيد وأماكن التدريب فور الانتهاء من عملية التسكين، مشددة على أهمية الالتزام بالتسجيل لضمان الانضمام للبرنامج التدريبي في الوقت المحدد.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية

ومن الجدير بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي)، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025، كما سيتم إجراء الامتحانات وفقًا للجدول الزمني الذي تحدده الوزارة، مع التأكيد على ضرورة استعداد الطلاب لهذه الامتحانات التي تعتبر مهمة في تحديد مستوى تقدمهم الدراسي في المرحلة الحالية.



موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وفقًا لخريطة الوزارة، من المقرر أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل، بعد ذلك، ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، والتي ستستمر لمدة أسبوعين، وتنتهي في 8 فبراير 2025، حيث تعد هذه الإجازة هي فرصة للطلاب والمعلمين للراحة وتجهيز أنفسهم للفصل الدراسي الثاني.

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