رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليم

مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية.. أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بمسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية في الهيئة العامة للأبنية التعليمية، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية ويمكنك الدخول على الرابط من خلال الضغط هنا.



مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية

وكانت الهيئة قد حددت الوظائف والشروط والمستندات المطلوبة لشغل وظائف هيئة الأبنية التعليمية عام 2024، حيث تشمل الحاجة إلى تعيين سائقين من الدرجة الخامسة في عدة محافظات، وهي: القاهرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر، ويقدم لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية شروط مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية.

وزارة التربية والتعليم



شروط التقدم في مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية

تشترط الهيئة أن يكون المتقدم لشغل وظائف هيئة الأبنية التعليمية

1. ألا يزيد عمره عن 40 عامًا.

2. حاصلًا على مؤهل أقل من المتوسط.

3. يمتلك مهارة حرفية وصلاحية للعمل في مجال الوظيفة.

4. ملمًا بكافة القوانين والقواعد المرورية.

5. قادرًا على التعامل مع نظام تحديد المواقع (GPS).

المستندات

أما المستندات المطلوبة للمتقدمين بمسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

- كما يشترط تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حال وجود إعاقة.

- احضار صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- كما يشترط تقديم رخصة قيادية مهنية سارية من الدرجة الأولى أو الثانية.

جدير بالذكر أنه، تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الهيئة لتعزيز الكوادر البشرية وتوفير فرص العمل للأفراد في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي سياق اخر، تستعد وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين مساعدين في يناير 2025، وهي خطوة هامة لسد العجز في المدارس وتحسين جودة التعليم، ولم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، حيث أعلنت الوزارة أيضًا عن تفاصيل النظام الجديد للصف الأول الثانوي.

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