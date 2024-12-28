التعليم تعلن تفاصيل الترشح لرئيس أول مراقب في لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بأنها لاحظت تدني في نسب تسجيل الترشح لرئيس لجنة أو مراقب أول في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.

ويستعرض موقع"الموجز" التفاصيل للترشح في لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 وبيان المديرية التعليمية بأسيوط بشأن تسجيل الترشح والرابط الرسمي للتسجيل.

الترشح في امتحانات الثانوية العامة

تسجيل بيانات المرشحين في لجان امتحانات الثانوية العامة

شددت المديرية التعليمية بأسيوط على ضرورة الإسراع في تسجيل بيانات المعلمين المستوفين لشروط الترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2025.

ونبهت مديري المدارس ومسؤولي الإحصاء بالمدارس والإدارات التعليمية على ضرورة الالتزام بتسجيل البيانات عبر الرابط الرسمي سواء للمعلمين العاملين بالمدارس أو ديوان الإدارة والمديرية.

وحذرت تعليم أسيوط من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي مسؤول أو معلم يستوفي الشروط ولم يقم بتحديث بياناته وتقديم استمارة الترشح المطلوبة للتقدم في امتحانات الثانوية العامة 2025، مشددة على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة لتجنب المساءلة القانونية.

رابط تسجيل الترشح لمراقبة امتحانات الثانوية العامة 2025

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للتسجيل عبر موقعها الرسمي ويمكن الوصول إليه من هنا، حيث يُشترط الدخول باستخدام كود المرور أو البريد الإلكتروني الموحد من هنـــــــــــــا.

الترشح في امتحانات الثانوية العامة

الفئات المسموح لها الترشح في امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية الفئات المعنية بالتسجيل رئيس لجان أو مراقب في امتحانات الثانوية العامة وتشمل:

كبير معلمين

معلم خبير

معلم أول ممن يشغلون مناصب قيادية أو إشرافية.

شروط القبول لمراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة

يشترط حصول رئيس اللجنة على مؤهل عالٍ ويفضل لوكيل اللجنة، وأن يكونا شاغلين للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها "معلم أول" على الأقل.

أن يكون تقدير الأداء "ممتاز" عن السنتين الأخيرتين وفقًا لقانون الخدمة المدنية أو قانون التعليم.

تتطلب الخبرة العمل في الامتحانات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بوظيفة إشرافية داخل لجان الإدارة أو النظام والمراقبة.

يشترط توفر صفات قيادية، وألا يكون المرشح مديرًا عامًا لإدارة تعليمية، أو عاملًا بمدرسة تابعة للجنة، أو لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة في اللجنة.

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