جدول امتحانات الفصل الأول الثانوي 2025.. باقي أيام

جدول امتحانات الفصل الأول الثانوي 2025.. بالتزامن مع بدء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القليلة المتبقية، بدء العديد من طلاب الصف الاول الثانوي وأولياء أمورهم في البحث المستمر على محركات البحث المختلفة خاصةً محرك البحث العالمي “جوجل”، لمعرفة جدول امتحانات الفصل الأول الثانوي 2025، لمعرفة موعد وجدول امتحانات الفصل الأول الثانوي، وذلك بعد التذبذب الواقع عليهم خلف الجداول المنتشرة من قبل المواقع الكاذبة باسم وزارة التربية والتعليم، لذلك سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز جدول امتحانات الفصل الأول الثانوي 2025.

امتحانات الفصل الأول الثانوي

جدول امتحانات الفصل الأول الثانوي 2025

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام 2024،2025 للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، والتي جاءت كالتالي :

السبت 2025/1/11 اللغة الأجنبية الأولي

الأحد 2025/1/12 الرياضيات

الإثنين 2025/1/13 التاريخ

الثلاثاء 2025/1/14 اللغة العربية

الأربعاء 2025/1/15 علوم متكاملة

الخميس 2025/1/16 الفلسفة والمنطق

امتحانات الفصل الأول الثانوي

امتحانات الفصل الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 بالفيوم



ومن جانبه، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول 2025، لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، على النحو التالي:

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، لمدة 3 ساعات، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم المتكاملة، لمدة ساعتين، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 2:00 عصرًا.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 2:30 عصرًا.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات، لمدة 3 ساعات، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الفلسفة والمنطق، لمدة ساعة ونصف، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 عصرًا.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان التاريخ، لمدة ساعة ونصف، من الساعة 1:30 عصرًا حتى 3:00 عصرًا.

موعد امتحانات الفصل الأول الثانوي 2025

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2025، والتي ستنطلق في 11 يناير المقبل، وسوف تنتهي وفقًا لكل مديرية تعليم او مدرسة .

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