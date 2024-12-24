جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025.. تفاصيل

امتحانات الصف الأول الثانوي.. أعلنت عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام 2025، والتي ستنطلق في 11 يناير المقبل.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدء امتحانات الصف الاول الثانوي والثاني، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، من يوم السبت 11 يناير 2025، وحتى الخميس 16 يناير 2025، وينشر موقع "الموجز"، كافة التفاصيل.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 بالقاهرة كالآتي:

- يوم السبت 2025/1/11: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي

- يوم الأحد 2025/1/12 امتحان مادة: الرياضيات

- يوم الإثنين 2025/1/13 امتحان مادة: التاريخ

- يوم الثلاثاء 2025/1/14 امتحان مادة: اللغة العربية

- يوم الأربعاء 2025/1/15 امتحان مادة :علوم متكاملة

- يوم الخميس 2025/1/16 امتحان مادة: الفلسفة والمنطق



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 بالفيوم

ومن جانبه، اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول 2025، لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، على النحو التالي:

- يوم السبت 11 يناير 2025: امتحان اللغة العربية، لمدة 3 ساعات، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.

- يوم الأحد 12 يناير 2025: امتحان العلوم المتكاملة، لمدة ساعتين، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 2:00 عصرًا.

- يوم الإثنين 13 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 2:30 عصرًا.

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: امتحان الرياضيات، لمدة 3 ساعات، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا.

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: امتحان الفلسفة والمنطق، لمدة ساعة ونصف، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 عصرًا.

- يوم الخميس 16 يناير 2025: امتحان التاريخ، لمدة ساعة ونصف، من الساعة 1:30 عصرًا حتى 3:00 عصرًا.

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